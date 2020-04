Tellijale

«Minu mõlemad vanemad olid kergejõustiklased. Ema nimel on senini Läti rekord 60, 200 ja 400 meetri jooksus. Isa oli 110 meetri tõkkejooksja. Seega võib öelda, et minus voolab kergejõustiklase veri. Tunnen, et teen õiget asja,» meenutab Ikauniece Postimehele sportlaskarjääri algust.