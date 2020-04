Ville Arikese kolumn: koroonakriis näitab ära sportlaste sisu

Tellijale

Spordi puhul räägitakse esmajoones ära jäänud võistlustest, sellest, kes tippsportlastest on viirusega nakatunud-haigestunud, kui palju on tulnud sportlaste-treenerite palku kärpida, milline klubi või alaliit on sattunud raskustesse jne. Ent kui kriis ükskord läbi saab ning on võimalik sportimist taas jätkata, milline siis seis on? Just sportlikus mõttes, mitte ses plaanis, kellel rohkem raha alles on jäänud.