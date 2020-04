Õige inimene õiges kohas

Tavaolukorras Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülemarstina teeniv mees annab uuel ametikohal lootust kriisi efektiivseks lahendamiseks. Erinevalt paljudest teistest kriisi ohjeldajatest, kes küll räägivad palju, aga ütlevad vähe, on tema jutt lühike ja konkreetne. Peale jutu on ta aga ka tegude­inimene, millest annab tunnistust sellel nädalal Saaremaa kriisikoldesse üles seatud maailmas ainulaadne kaitseväe välihaigla. Inimesed nagu dr Varblane annavad tunnistust sellest, et riigikaitsele kuluv kaks protsenti riigieelarvest ei ole tuulde loobitud ning meie kaitseväele võib loota ka palju konkreetsemate ülesannete lahendamisel, kui seda on aastapäevadel tummipõrina saatel üle lipuehtes keskväljakute marssimine.