Hodges: Venemaa ei mõtle «sõjas» või «ei ole sõjas»

Seoses koroonakriisiga tühistati arvestatav tükk suurõppusest Defender 2020. Kui suur kaotus see on?

Loomulikult on suurim kaotus see, et jäime ilma võimalusest, et USAs baseeruvad Ameerika sõdurid tulevad ning harjutavad koostööd Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Rumeenia sõduritega. Me ei saanud teha kõiki liikumisi kõigi vahenditega, mida lootsime.