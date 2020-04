Lawrence: raudteel liigub sõjatehnika kiiremini

Tellijale

Oma vastse raporti soovitustes ütlete, et ehk võiks ka NATO riikide osa infrastruktuuriinvesteeringuid lugeda kaitseinvesteeringuteks. Millist osa te mõtlete?

Soovitasime, et NATO peaks seda vähemalt arutama. See on vastuoluline küsimus. Mõned inimesed, näiteks [raporti kaasautor ja endine USA maavägede ülem Euroopas] Ben Hodges, on soovitanud, et taristu, mis toetab sõjalist liikumist – investeeringuid raudteedesse ja teedesse – tuleks ka lugeda kaitsekuludeks ja need loeksid SKT kahe protsendi arvestuses NATOs.

Need on seda sorti ehitused, mille rahastamist võiks kaaluda ka EL oma sõjalise mobiilsuse programmide all.