Linnahalli korrastamine lükkub teadmata ajaks edasi

Osapooled pole teinud otsust projekt ära jätta või edasi lükata, kellelgi ei jätku praegu selle jaoks lihtsalt aega ega jõudu. Kui veebruari lõpus ütles Tallinki esindaja, et projekti hind 300 miljonit eurot on võrreldav ühe laeva hinnaga ja see summa polevat ettevõtte jaoks probleem, siis märtsi viimasel päeval teatas ettevõte, et alustab umbes 130 hotellides oleva töökoha koondamist.