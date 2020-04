Andi Hektor: tõejärgse ajastu lõpp

Tellijale

Tõejärgne ajastu – see on narrus, et saame elada ilma faktide kriitilise analüüsita. Nagu külarokkari mullielu, kellele kohalikud ei taha tõtt rääkida. Mis aga lõhkeb vaikse plaksatusega, kui «staar» suurde linna satub. Tema ilus needitud tagi, mis tundus lausa pimestav, osutub narrirüüks. See on narrus, et saame valida vaid endale sobivaid infokilde ja esitada neid sobivas kastmes oma pimestatud fännidele. See on narrus, kus lõpuks ka ise usume oma narrust. Ja teadagi, iga narruse lõpetab kohtumine päris eluga.