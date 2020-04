Ülo Kivine: iga kriis on õppetund

Tellijale

Peame olema valmis stsenaariumiteks, mille järgi oma toidulaud tuleb ise katta, sest meil pole lihtsalt võimalik mujalt maailmast toidukaupu sisse vedada. Siis peamegi sööma seda, mis kasvab Eesti põldudel ja farmides ning mida toodab kodumaine toiduainetööstus. Toiduainete tootmine ei käi meie riigis enam ammu väikestes taludes – Eestist on kadunud teadmised, kuidas käsitsi lehma lüpsta või hobusega põldu künda. Isegi kui leidub erandeid, pole põhjust loota, et niimoodi on võimalik rahvas ära toita.