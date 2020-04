Aeg on liigestest lahti ka Aafrikas. Uganda laulja Bobi Wine avaldas hiljuti koroonaviiruse vastu võitlemise reggae-laulu, mis sai Aafrikas kohe hitiks. Laulusõnad on prohvetlikud: «Halb on see, et igaüks meist on potentsiaalne ohver. Aga hea on see, et igaüks meist on potentsiaalne lahendus.»