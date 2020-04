Uues kuues Keenia MM-ralli kohal hõljuvad süsimustad pilved

Tellijale

Kui uskuda Toyota tiimipealikku Tommi Mäkineni, ei soovi WRC-tiimid Mustale Mandrile aga minna. «Me arvame, et etapp tuleks ära jätta,» ütles neljakordne maailmameister Soome Rahvusringhäälingule Yle ning lisas, et otsus Keenia etapi toimumise kohta tehakse varsti.

Mäkineni sõnavõtt pole põrmugi üllatav, kuna koroonakriis ei näita jahtumise märke. Kalender ütleb küll, et MM-etapini on aega üle kolme kuu, kuid varustuse Keeniasse viimine võtab tohutu aja ja neelab vähemalt sama palju raha. Varem on räägitud, et rallikaravan pidi 3. aprilliks otsustama, kas vajalikud asjad lähevad Mehhikost Aafrikasse teele või mitte. Soomlase ütlusi vaadates näib selge, kuidas tiimid otsustasid.