Meistrite liiga kaalub uut formaati

Kõige mustema stsenaariumi korral jäävadki nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga play-off’i mängud toimumata ning tšempionit ei selgu. Esialgu loodetakse siiski pandeemia vaibumisele, mis annaks lootust mängudega jätkata.

Ideaalis loodab UEFA siiani, et mängudega saab ühele poole juuni lõpuks. Senist asjade käiku vaadates tundub see aga ebareaalne. «Nii Meistrite liiga kui ka Euroopa liiga peab olema lõppenud kõige hiljem 3. augustiks,» ütles Ceferin Saksa telekanalile ZDF viimase tärmini.

Millised on aga võimalikud lahendused, kui aega napib? «See on erakordne olukord, mistõttu oleme kuupäevade ja algusaegade suhtes paindlikud. Kui kriis lõppeb, oleme valmis alustama,» rääkis UEFA president.

«Võimalik, et jätkame praeguse süsteemi järgi. Aga pole välistatud, et piirdume neutraalsel väljakul ühemänguliste play-off’idega. On võimalus kaheksa või nelja võistkonnaga finaalturniiriks.»

Ceferin rõhutab, et kõige tähtsam on mängijate, fännide ja kohtunike tervis. Matšidega jätkatakse vaid juhul, kui asjaosaliste ohutus on tagatud.

Meistrite liiga pidi pausi tegema olukorras, kus on selgunud pooled veerandfinaali pääsejad. Kaheksa hulka mahuvad praegu PSG, Atalanta, Madridi Atletico ja Leipzig. Kaheksandikfinaali korduskohtumised jäid toimumata paarides Madridi Real – Manchester City, Müncheni Bayern – Londoni Chelsea, Lyon – Torino Juventus ja Napoli – Barcelona.

Euroopa liiga pandi seisma kaheksandikfinaalide ajal, kaheksast paarist jõudis avamatšini kuus.