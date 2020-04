Maskitehas paneb tööle teise vahetuse

Tellijale

Esfil Tehno juhatuse esimees Araik Karapetjan ütles, et reedel oli ettevõtte palgal 101 inimest, juurde on kavas võtta veel 60. «Teoreetiliselt oleks võimalik palgata veel kolmaski vahetus ja hakata tootma kaitsemaske 24 tundi ööpäevas, kuid see ei ole mõistlik. Nii nagu inimesed, vajavad ka masinad puhkust. Kui me hoiaksime masinad töös ööpäev ringi, hakkaksid need kiiresti katki minema. On mõistlik lasta masinatel kaheksa tundi puhata,» rääkis Karapetjan.