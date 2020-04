Koroonaviirusest tervenenu: kriisiplaanid on tehtud tervetele ja tugevatele

Tellijale

Esimesed sümptomid kolm nädalat tagasi paistsid üsna gripi moodi. Olin ennast sügisel vaktsineerinud ja kuna tänavuse hooaja vaktsiin oli hästi sihitud, siis grippi ma endal ei kahtlustanud, see pidi olema muu viirus. Test kinnitas koroonaviirust. Kui palavik langema hakkas ja harjumusest tekkis soov hommikukohvi järele, märkasin, et kohvil polnud lõhna ega maitset – nagu jooks sooja vett, ehkki samal ajal nohu polnud. See juhtus paar päeva pärast esimeste sümptomite teket.