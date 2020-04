Prantsusmaa vahistas noarünnakuga seoses kolm sudaanlast

Tellijale

Arvatav ründaja on 33-aastane sudaanlane Abdallah Ahmed-Osman, kes oli saanud Prantsusmaal pagulasstaatuse 2017. aasta suvel ning elas 35 000 elanikuga Romans-sur-Isère’is. Pärast mitmes kaupluses ja nende ümbruses sisseoste teinud inimeste umbropsu pussitamist andis mees end ilma vastupanu osutamata politsei kätte. Kaks inimest sai rünnakus surma ning viis vigastada.

Prokuratuur on algatanud uurimise terroristliku tegevusega seotud mõrva ja terroristlike kurjategijatega seotuse süüdistuspunktides. Menetluse käigus on lisaks rünnaku toimepanijale seni vahistatud ka 28-aastane sudaanlane, kes on väidetavalt Ahmed-Osmani tuttav ja viibis tema elukohas, ning samas majapidamises elanud noor asüülitaotlejast sudaanlane, kinnitas prokuratuur AFP-le.