Uus rakendus lubab revolutsiooni videovaatamises

Quibi ei proovi muuta seda, kuidas me videosisu tarbime, vastupidi, see tahab luua videosisu, mis sobiks tänapäevaste tarbimismudelitega. Teenus pakub lühikestest, kuni kümneminutilistest osadest koosnevaid sarju, mida saab vaadata vaid mobiiltelefonide vahendusel ning on mõeldud tarbimiseks käigu pealt, bussi oodates või lõunatunnil. Loojad näevad selle sihtgrupina eeskätt nooremaid kasutajaid.

Qubit eristab kõigiust teistest videoteenustest see, et see on mõeldud ainult Androidi ja iPhone’i telefonides kasutamiseks. Ei pakuta nutiteleri ega tahvelarvuti rakendusi, mitte mingit integratsiooni Chromecasti või AirPlayga, et pilti suurele ekraanile suunata. Kogu kogemus peab jääma AINULT telefoni ning selle on väga hea põhjendus.

Nimelt peab Quibi jaoks sobiv sisu olema toodetaud kahes erinevad formaadis: vertikaalses ning horisontaalses. Telefoni güroskoopi kasutades otsustab rakendus, kumba voogu kasutajale näidata. esimeste testide järgi otsustades toimub videopildi vahetus äärmiselt sujuvalt. Quibi nimetab seda funktsiooni Turnstyle’iks ning see ongi teenuse kõige revolutsioonilisem aspekt.

Selleks, et pööramisfunktsioon sujuvalt töötaks, laetakse telefoni kaks videovoogu paralleelselt, nii vertikaalne kui horisontaalne. See tähendab, et võrreldes tavalise videoedastustega, näiteks YouTube või nNetflix nõuab Quibi enam andmemahtu, rakenduse enda andemete järgi ca 20 protsenti rohkem. Maksimaalne videokvaliteet on FullHD ehk 1080p.

Lisaks lubatakse, et sisu interaktiivsemaks muutmiseks saab kasutada ka teisi telefoni andureid. Näiteks kui rakendus teab GPSi järgi kasutaja füüsilist paiknemist ruumis, võib seda rakendada kasutuskogemuse rikastamiseks. Sellesuunalisi katsetusi on juba tehtud näiteks Steven Spileberg kavandas eksklusiivselt Quibi jaoks lühisarja «After Dark», mida saab vaadata vaid siis, kui kasutaja asukohas on pimedaks läinud.

Praegu on Quibi videoteegis peaaegu 50 nimetust sari, nende hulgas kohtudraama «Chrissy’s Court», toidusari «Shape of Pasta», düstoopiline thriller «Most Dangerous Game» Liam Hemsworthiga peaosas ning lennuõnnetusest rääkiv põnevik «Survive». Lubatakse, et iga päev lisatakse enam kui 25 sarjaosa.

Quibi tuli turule rakenduse funktsionaalsust silmas pidades äärmiselt ebasobival ajal. On see ju mõeldud eeskätt mobiilseks kasutamiseks, aga suur osa potentsiaalseid kliente kogu maailmas viibivad isolatsioonis, kus neil on juuredpääs palju suurematele sisutarbimise ekraanidele. Portaal Techcrunch vahendab Quibi esindaja Tom Conradi sõnu: «Kui andmed näitavad, et inimesed tahaksid Quibit kasutada tahvelarvutitel või oma elutoas, võime sellega tulevikus kindlasti arvestada.»

Quibi rajas 2018. aasta augustis Jeffrey Katzenberg ning ettevõte kaasata miljard dollarit investorite raha ning investorite hulka kuuluvad näiteks Walt Disney Company, NBCUniversal, Sony Pictures, WarnerMedia, Liberty Global, ViacomCBS ja Alibaba Group. Quibi ärimudel on kuutasuline teenus, nagu näiteks Netflix. Seal, kus teenust osutatakse, on madalama tasemega tellimus 4.99 dollarit kuus ja kallim, reklaamivaba 7.99 dollarit kuus.

Ilma VPNI kasutamata ja krediitkaardiandmetega mängimata ei saa Eestis Quibit praegu kasutada, aga tutvustuskampaania ajal pakutakse 90-päevast tasuta testperioodi. Firma on teada andnud, et kavatseb tulevikus lisaks USAle ja Kanadale ka teistesse riikidesse laieneda.