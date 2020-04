Andres Herkel: ärge loovutage kontrolli

Tellijale

Üks asi, mis riigikogu töös alates eriolukorra väljakuulutamisest 12. märtsil muutus, on see, et sellest alates ei esitanud saadikud kolm nädalat arupärimisi ega kirjalikke küsimusi. See on ka mõistetav, sest riik ja ühiskond keskendusid kriisile. Olukord on kiirelt muutunud, eriti kriisi alguses. Parlament lülitas end korraks isegi liiga entusiastlikult tegevusest välja, kuid nii sai see olla vaid seni, kuni valmisid kriisimeetmete eelnõud.