Aimar Altosaar: solidaarsuspuudest

Ühine õnnetus liidab. See on alati nii olnud ning taganud inimkonna ellujäämise katastroofide ja taudide kiuste. Tsivilisatsioonid ja riigid, kus on olnud valdavaks isekus ning kus eliit on vastutuse asemel eelistanud pidada pidu katku ajal, on kas kängunud või kadunud.