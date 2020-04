Päästjaile teevad muret kulupõlengud ja rahvakogunemised

Kuivadel kevadpäevadel on päästjatel palju tööd kulupõlengutega. FOTO: Sille Annuk

Päästeameti patrullid on märtsi lõpust käinud kontrollimas lõkete ohutust tuleohtlikul ajal. Nende käikude ajal hoitakse silm peal ka sellel, kuidas peetakse avalikes kohtades kinni eriolukorra tõttu kehtestatud piirangutest. Suuremaid alasid on kontrollitud droonidega. Esimese nädalaga on päästeamet teinud 818 patrulli, keskmiselt sada käiku päevas.