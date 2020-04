Tervise lühiuudised

Mullal on seos allergiatega

Soome Helsingi Ülikooli teadlased uurisid riigi idaosas elavate inimeste eluviisi. Nad leidsid, et Venemaa piiri ääres elavatel inimestel oli organismis rohkem kasulikke baktereid, kuna nad on otseses kokkupuutes mullaga, vahendas The Science. Suurema hulga Acinetobacter’i korral on veres rohkem leukotsüüte, seega suureneb organismi võimekus toota põletikuvastaseid ühendeid. Teadlased märkisid, et bioloogilise mitmekesisuse vähenemine võib olla üks immuunsüsteemi nõrgenemise põhjusi, mille tagajärjel on allergiad ja põletikulised haigused kergemad tekkima.

Viirushaigustega kaasneb anosmia

Lõhna- ja maitsetaju häired ehk anosmia esinevad paljude hingamisteede viirushaiguste korral. Ühendkuningriigi kõrva-nina-kurguhaiguste assotsiatsioon juhtis kohalikele meedikutele saadetud märgukirjas tähelepanu sellele, et on rohkelt andmeid anosmia esinemisest positiivse SARS-CoV-2-proovi andnutel, kel ei ole teisi infektsioonile viitavaid nähtusid, kirjutas Eesti Arst. Covid-19 leviku piiramise eesmärgil soovitatakse neil, kel on Covid-19 puhangu ajal kujunenud anosmia, jääda seitsmeks päevaks karantiini ka juhul, kui neil puuduvad teised haigussümptomid.

Toatemperatuur mõjutab viiruseid

Ameerika Ühendriikide Yale’i Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et viirused levivad paremini külmas ja kuivas õhus ning õhuniiskuse suurenedes hakkab nakatumisrisk vähenema nii toas kui ka õues. Teadlaste kinnitusel on alust arvata, et õhuniiskus ja temperatuur mõjutavad ka Covid-19 levikut. Soe ja kuiv õhk vähendab hingamisteede ripsepiteeli võimet viiruseid tõrjuda ning immuunsüsteemi võime haigustekitajatega võidelda on samuti kuivas keskkonnas piiratud, kirjutas Neuroscience News. Yale’i teadlased soovitavad külmemal ajal kasutada õhuniisutajat.

Algatus kutsub üles eakaid märkama ja eakatel endast märku andma. FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Algatus innustab eakatega suhtlema