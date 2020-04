Mask võib anda võltsi turvatunde

Kas kanda avalikus kohas maski või mitte kanda? Soovitused on vastuolulised. Tervise­amet on korduvalt öelnud, et avalikus ruumis maski kanda ei ole mõttekas. Peaminister Jüri Ratas ütles pühapäeval telepöördumises aga, et igaüks peaks avalikus ruumis maski kandma.