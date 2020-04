Välismaa lühiuudised 

USA peakirurg: sellest saab meie Pearl Harbori hetk, meie 9/11 hetk.

USA peakirurgi viitseadmiral Jerome Adamsi sõnul peaksid ameeriklased koroonaviiruse tõttu valmistuma elu karmimaks ja kurvemaks nädalaks. USA administratsiooni juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci ütles samas, et loodab uute nakkusjuhtumite kasvu tempo aeglustumist ja püsimist peatselt. Samas väljendas ta kahtlust, et sel aastal on võimalik Covid-19 viirust täielikult välja juurida, mis tähendab, et USA võib näha järgmisel gripihooajal koroonaviirusesse nakatuvate inimeste arvu kasvu. Eilse seisuga oli Ühendriikides 347 000 uue koroonaviirusega nakatunut ja selle tõttu oli surnud 10 335 inimest. AP/BNS

WHO: maskid üksinda ei aita

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas eile, et ainult maskide kandmisest ei piisa võitmaks ülemaailmset koroonaviiruse pandeemiat, mis on nõudnud juba enam kui 70 000 inimese elu. «Ei ole musta ega valget vastust, ei ole võluvitsa. Maskid üksi ei suuda peatada Covid-19 pandeemiat,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ta rõhutas, et avalikkuse üleskutsed kanda maske on õigustatud ainult siis, kui teised meetmed – käte pesemine ja füüsilise distantsi hoidmine – on raskendatud. AFP/BNS

Rootsi valitsus taotleb erivolitusi

Rootsi valitsus teatas eile, et taotleb koroonaviiruse puhanguga võitlemiseks ajutisi erivolitusi. Valitsus tuli välja eelnõuga, mis annaks sellele kolmeks kuuks erivolitused piirata avalikke kogunemisi või sulgeda ärisid ilma parlamendi heakskiiduta. Eelnõu vajab enne jõustumist parlamendi heakskiitu. Rootsis kasvas koroonasurmade arv eilse seisuga 76 võrra, 477ni, haigestunuid oli üle 7200 inimese. AFP/STT/BNS

4. päeva järjest vähenes eile Hispaanias koroonasurmade arv. Kokku oli neid seal eilseks 13 169.

Norra: viiruspuhang on saadud kontrolli alla

Norras on koroonaviiruse puhang saadud kontrolli alla, ütles tervishoiuminister Bent Hoie eile. Viiruse edasikandumise näitaja – inimeste arv, keda iga viirusekandja nakatab – oli langenud 0,7-le. Märtsi keskpaigas, kui valitsus otsustas sulgeda avalikud kohad ning keelata spordi- ja kultuuriüritused, oli see 2,5. «See tähendab, et me oleme saanud koroonaviiruse puhangu kontrolli alla,» ütles Hoie, kelle sõnul tuleb piirangud siiski säilitada. Eilse seisuga oli Norras 5755 koroonaviirusega nakatunut ning 59 surmajuhtumit. AFP/BNS

Austria kantsler Sebastian Kurz FOTO: Helmut Fohringer/afp/Scnapix

Austria võib hakata piiranguid lõdvendada

Austria võib hakata koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguid lõdvendama juba järgmisest nädalast, ütles kantsler Sebastian Kurz eile, kuid lisas, et see sõltub reeglite järgimisest. Piirangute lõdvendamine puudutaks näiteks osa poode ning hiljem ka hotelle, restorane ja muid asutusi. Valitsusjuht rõhutas siiski, et Covid-19 leviku takistamiseks kehtestatud liikumispiirangud on endiselt jõus. Koolid jäävad suletuks mai keskpaigani ja avalikud üritused on keelatud juuni lõpuni. Kui olukord halveneb, võib valitsus piirangud taaskehtestada, lisas ta. 8,8 miljoni elanikuga Austrias oli eilse seisuga 12 058 kinnitatud koroonaviiruse juhtu. Surnud on 204 ja tervenenud 2998 inimest. AFP/BNS

Jaapan kehtestab eriolukorra

Jaapani peaminister Shinzō​ Abe ütles eile, et valitsus plaanib kehtestada eriolukorra ja tulla välja triljoni dollari suuruse ergutuspaketiga koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude pehmendamiseks. AFP/BNS

Merkel: EL on silmitsi suurima kriisiga