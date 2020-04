Tellijale

Tööhõive toetamise erakorraline rahastu on üks Euroopa Komisjoni koroonakriisi meetmetest. «Tegemist on Euroopa Komisjoni laenuga liikmesriigile. Kuna komisjonil on kõrge krediidireiting ja saab seega turgudelt soodsamalt laenu, siis on ka riigi jaoks tegemist soodsa rahastamisvõimalusega,» selgitab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson.