Tokyo olümpiamängude Eesti teleõigused on viimasel ajal olnud kuum teema. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse pealik Rivo Saarna märkis, et infovahetus õiguste omandamiseks Postimees Grupilt on alles algusjärgus. Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaare sõnul pole OMi ülekannete litsentsi müümine praegu aga päevakorral.