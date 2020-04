Eesti lühiuudised

Tellijale

Haridusminister astus sammu tagasi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE) loobus eile taotlemast valitsusele tähtajatut õigust otsustada koolieksamite ja kooli lõpetamise üle ja tegi riigikogu komisjonidele ettepaneku asendada see tähtajalise õigusega. «Kuna tähtajatu õiguse andmine on tekitanud mõningast ärevust, eriti ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate seas, siis tegin ettepaneku asendada see seaduseelnõus tähtajalise õigusega,» ütles minister. Paarkümmend aineõpetajate ühendust kirjutasid riigikogule, et eriolukorra ajal tehtavad haridust puudutavad seadusemuudatused peaksid kehtima vaid eriolukorra ajal või määratud tähtajani pärast eriolukorra lõppu. ERR