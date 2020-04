Tellijale

Euroopas väheneb autode müük 2,6 miljoni auto võrra ja saamata jääb 66 miljardit eurot, Põhja-Ameerikas jääb müümata kaks miljonit autot ning saamata 52 miljardit dollarit (48 miljardit eurot), kirjutab Financial Times.

Sellised arvutused on teinud Ian Henry, kellele kuulub analüüsifirma AutoAnalysis ja kes paneb kokku autotoodanguennustusi Suurbritannia autotootjate ja -kaupmeeste seltsile (SMMT). Tema sõnul läheb iga nädal, mil Euroopa on suletud, autotööstusele maksma kaheksa miljardi euro jagu tootmata jäänud autosid. Põhja-Ameerikas on nädala hind kuni 7,5 miljardit dollarit (6,9 miljardit eurot).