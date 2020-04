Tallinki uue laeva ehituse algust tähistati videopeoga

Tellijale

Tallinki juht Paavo Nõgene ei näinud midagi vastuolulist selles, et uue, 250 miljonit eurot maksva laeva ehitust alustatakse ajal, mil kogu maailm on majanduskriisi algusfaasis. «Tulevikku tuleb ka täna edasi ehitada. Tallink ei ole riigilt küsinud tagastamatut abi. On suur vahe, kas oodatakse tagastamatut abi või laenu,» kommenteeris Nõgene.