Majanduse lühiuudised

Tellijale

Stockmann taotleb saneerimist

Kaubamajakett Stockmann taotleb ­ettevõtte saneerimist, taotlust hakkab arutama Helsingi ringkonnakohus. Stockmanni tegevjuht Lauri Ratia teatas esmaspäeval avalduses, et koroonaviiruse pandeemia on suurel määral mõjutanud ettevõtte raha­voogu. Hoolimata viimaste nädalate tugevast juurde­kasvust Stockmanni ja Lindexi veebi­poodides, ei suuda see asendada klientide hulga järsku kahanemist eriolukorra tõttu. Stockmanni äri on ette­võtte nõukogu hinnangul elujõuline ja selle saab taastada, mistõttu on langetatud otsus taotleda firma saneerimist. Stockmanni Tallinna tegev­direktori Marge Türneri sõnul ei mõjuta otsus esitada avaldus saneerimismenetluse algatamiseks kauba­maja igapäevast äritegevust. BNS/PM