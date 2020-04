Töötuid tuleb esialgu juurde tasapisi

Tellijale

Statistikaameti blogis nenditakse, et koondamiste arv on viimasel kahel nädalal küll kasvanud, kuid massilisest koondamisest ei saa siiski veel rääkida. «Märgatavamad murrangud saabuvad tõenäoliselt järgnevatel nädalatel,» pakuvad postituse autorid. «Samas ei maksa unustada, et tavapäraselt on kuu lõpus hüppeliselt suurenenud lõpetatud töösuhete arv, kuu alguses aga sõlmitakse rohkem uusi töölepinguid.»