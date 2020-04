Tellijale

Need seisukohad on ekslikud kahel põhjusel: majanduse taastumiseks peab see olema konkurentsivõimeline ning peame tagama ressursside efektiivse ümberjaotumise. Praeguses olukorras on laenuvõtmine ja majanduse stimuleerimine õigustatud, aga see peab toimuma piiratud ulatuses ja toetused peavad olema täpselt suunatud. Riigiisad ei tohi tunda, et neil on raha laialt käes – see on meie kõigi ühine, mitte nende raha.