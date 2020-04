Mart Laar: tulevikku otsides

Tellijale

Ilmselt pole enam kellelgi kahtlust, et maailm, sealhulgas Eesti, on paiskunud kriisi, mis võib seda muuta ulatuses, mida praegusel hetkel isegi ette ei kujuta. Selge on see, et seisame alles kriisi alguses. Võib vabalt juhtuda, et praegused raskused tunduvad veel täiesti leebed, võrreldes nendega, mis tulemas on. Hea, et Eesti Pank kiirelt oma kainestavad prognoosid avaldas, kuid ei saa välistada, et langus kujuneb veel sügavamaks. Ei tahaks küll kurja ennustada, kuid peame olema valmis ka selleks, et SKT väheneb kokkuvõttes rohkem kui kõige pessimistlikumas mudelis pakutud 14 protsenti. Ka kõige leebema stsenaariumi korral seisab Eesti tõsiste probleemide ees. Sest nii kiiresti, kui loodame, see kriis kardetavasti ei lõppe.