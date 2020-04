Margit Sutrop: soovitused rasketeks valikuteks

Tellijale

Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikumi eetikakomiteed töötasid koos Tartu Ülikooli eetikakeskusega haiglatele välja 12 soovitust piiratud tervishoiuressursside jaotamiseks. Väljatöötatud tegevuspõhimõtted pakuvad arstidele ja haiglatele eetiliselt kaalutud tegevusjuhise, millest lähtuda, kui koroonaviiruse levides peaks kätte jõudma olukord, kus kõigile abivajajatele ei jagu enam haiglakohti, intensiivravivoodeid ja hingamisaparaate. Juhist koostades oli meil silme ees olukord, kuhu on jõudnud Itaalia ja Hispaania tervishoiusüsteem. Praegu on lootust, et Eestis midagi sellist ei juhtu. Tegemist on pigem ennetava meetmega, mida loodetavasti ei lähegi vaja, ent mis tagab selle, et arstid teavad, millest otsustamisel lähtuda, kui olukord halveneb.