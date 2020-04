Abituriendid: HTM tekitab kadunud aastakäigu

Riigieksamiteks valmistumine on olnud mitu aastat kestev tööprotsess. Kui eksamid toimuvad, on panusel ka vastav väljund. Oleks õiglane, kui ülikooli sisseastumise tingimused ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ei muutuks õppeaasta jooksul, eriti veel selle lõpus.

Kui riigieksameid ei toimuks, saaks selle aasta abiturientidest n-ö kadunud aastakäik, kuhu kuuluvad õpilased on ebavõrdses seisus ülikooli kandideerimisel nii sellel kui ka järgnevatel aastatel. Kadunud aastakäigu õpilastel on küll gümnaasiumi lõputunnistus, aga plaanitud haridustee jätkamine ülikoolis oleks raskendatud. Kui riigieksameid sel aastal ei toimuks, tuleks käesoleva aasta lõpetajatel sooritada suvel ülikooli astumiseks katseid, milleks ettevalmistumise aeg oleks väga napp. Katseteks ei oleks neil ju olnud võimalust kolm aastat valmistuda nagu riigieksamitega kandideerijatel. Järgnevatel aastatel ülikooli kandideerides tuleks selle aasta abiturientidel riigieksamid ikkagi sooritada, aga aasta või mitu aastat peale gümnaasiumi lõpetamist nõuaks see väga suurt iseseisvat lisatööd. Varasematel või järgnevatel aastatel riigieksamid sooritanud õpilased oleks kandideerimisel eelisseisus ja kadunud aastakäigu õpilastel oleks nendega raske konkureerida. Rääkimata välisriigi kõrgkoolidesse pürgijatest, kellest paljudele on riigieksamite sooritamine kandideerimiseks hädavajalik.