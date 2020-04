Teadur Hiina Euroopa sidemetest: me näeme ainult jäämäe tippu

Tellijale

Hiina mõju 17+1 riikidele käsitlevas uuringus märgitakse, et nii Ungari võimupartei Fidesz kui ka Tšehhi valitsuserakond on loonud üsna tugevad sidemed Hiina Kommunistliku Parteiga. Kui murelik peaks Hiina poliitilise mõju suhtes olema?

Peaksime vähemalt hakkama selle teemaga tegelema. See võib olla palju rängem mõnes riigis ja alles algusjärgus mõnes teises riigis. See on nagu jäämäe tipp ja me ei tea, kui suur jäämägi tegelikult on.

Muret tekitab see, et neid asju ei tehta läbipaistval moel. Ei leia mingit infot selle kohta, kes kuulub delegatsiooni koosseisu, mis mõnest poliitilisest parteist Hiinasse lendab. See teeb murelikuks.

Teiseks on saadaolev informatsioon pärit Hiina allikatest, sest Euroopa osalised ei avalda seda peaaegu kunagi. See, mida me teame, on pärit tõlgitud Hiina allikatest või fotodelt, kus delegaadid on rivistatud pildistamiseks Pekingis. Aga see on väga piiratud informatsioon. Me ei tea täpselt, mis toimub, kuidas toimub valikuprotsess.