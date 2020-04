Teadur: koostöö Hiinaga kõigutab Balkani ELi kurssi

Tellijale

Üks Balkani riikide tunnusjooni on see, et paljud neist ei ole ELi liikmed. ELi mitte kuuluvatel riikidel ei ole kohustust joonduda ELi Hiina-poliitika järgi ja niimoodi on suuremad võimalused välismõjude levimiseks.

See tähendab, et need riigid võivad teha ühepoolseid otsuseid ja sõlmida Hiinaga majanduslikke ja muid lepinguid ilma ELi norme järgimata. See on ilmne mõnedes riikides, näiteks Serbias, kus sidemed Hiinaga on tugevamad Hiina mõju poliitilisel, majanduslikult ja ühiskondlikul tasandil suurem.