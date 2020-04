Riigifirmade nõukogu liikmed jäävad palgatõusust ilma

Tellijale

Riigifirmade nõukogusid mehitav komisjon alustas uues koosseisus tööd tänavu jaanuari lõpus. Palju kära ja pahameelt tekitas see, et ministrid valisid varem apoliitiliseks kuulutatud komiteesse teiste hulgas oma erakonnakaaslased, Isamaa liikme Reet Roosi ja EKRE liikme Argo Luude. Kardeti, et tagasi tulevad ajad, kus riigifirmade nõukogudes läheb lahti erakondlik kemplus ning põhitegevus – hoida riigifirma juhtimisel silm peal – jääb tagaplaanile. Kõigil oli veel meeles Tallinna Sadama korruptsiooniafäär: süüdistuse järgi ei suutnud nõukogu ära hoida miljonitesse ulatuva altkäemaksu küsimist.

Nimetamiskomitee juht Kaido Padar, kes igapäevaelus tüürib investeerimisfirmat Eesti Talleks, kinnitas, et midagi sellist pole juhtunud. «Mingit poliitilist survet ei ole. Kõik, kes selle pärast on muretsenud, võivad öösiti rahulikult magada,» ütles Padar. Tema sõnul on komitee liikmed eranditult väga professionaalsed, saavad oma vastutusest aru ja teevad tööd hingega. «Ka riigifirmades on tulemas keerulised ajad, mistõttu peavad nõukogud olema väga tugevad.»