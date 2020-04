Puusepp: taastumine võtab aasta või paar

Tellijale

Kuidas Tallinna Kaubamaja Grupi seis on? Selveritel ja toidukauplustel läheb tõenäoliselt hästi, aga mis seis on ülejäänud grupi ettevõtetel?

Ma kardan, et hästi ei lähe kaubanduses kellelgi. Meie ettevõtetest kolm on sisuliselt suletud: kaubamaja, kingaäri ja ilupoed. Toimivad e-kauplused, mis kindlasti ei kompenseeri tavakaupluste müüki. Töötavad Selverid, aga selline suur paanikaostmine, mis oli märtsis, on paljuski tasandunud ja seda kõigil kaupmeeste liidu liikmetel. Kindlasti ei saa öelda, et supermarketite äris läheb hästi.