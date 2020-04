Loodus ja käitumine teevad meestest viirusepandeemias nõrgema soo

Koroonaviiruse all ägava New Yorgi Mount Sinai Morningside’i haigla erakorralise meditsiini osakonna arsti Kaedrea Jacksoni käed on sedavõrd tööd täis, et täpset statistikat pole tal mahti teha, kuid talle on torganud silma sama, mis paljudele maailma teadlastelegi: «Üldiselt olen ma näinud rohkem meespatsiente. Ja kui nad haiglasse jõuavad, on nad raskemalt haiged.»