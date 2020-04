Viimane veerg

Lennuk põrutas Kuule

Suur avarus tekitab tihtilugu optilisi illusioone, need aga pakuvad huvi fotograafidele. Nii tabas Sakala fotograaf Elmo Riig kaamerasilmaga hetke, mil lennuk vihises justkui otse Kuu poole. «Jalutasin pühapäeva õhtul kella kuue paiku metsas ja kuna taevas oli täiesti selge, viskasin korraks külili, et seda ilu nautida,» rääkis Riig. Kui pilk huvitaval silmamoondusel pidama jäi, polnudki muud kui see kiirelt mälukaardile püüda. Sakala