Spordi lühiuudised

Chicago Bullsi korvpalliklubi esindav Lauri Markkanen on uutele jahimaadele siirdumise lähedal. Chicago Sun-Timesi ajakirjanik Joe Cowley kirjutab, et liigas kolmandat hooaega mängiv soomlane oli juba enne koroonaviirusest tingitud mängupausi klubis rahulolematu.

«Kui klubi organisatsiooni senine suund püsib muutumatuna, näeb Markkanen end pigem mujal,» teatas Cowley, kelle sõnul on paljud mängijad klubiga raksu läinud. Denzel Valentine rääkis hiljuti, et olukord Jim Boyleni treeneritiimi juhendamisel on läinud rappa.

McLareni vormel 1 meeskonna juht Zak Brown ütles, et koroonaviiruse pandeemia on kuningliku vormelisarja äärmiselt haprasse seisu paisanud. «Näen kahe kuni nelja meeskonna lahkumist, kui olukorda ei lahendata õigel viisil.»

Tänavusel vormel 1 hooajal on kaheksa esimest etappi koroonaviiruse tõttu tühistatud või edasi lükatud. «See on meeskondadele potentsiaalselt laastav ja kui see on laastav piisavale arvule tiimidest, siis on see äärmiselt suur oht kogu vormel 1 sarjale,» ütles Brown Suurbritannia rahvusringhäälingule.