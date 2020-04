Välismaa lühiuudised

Boris Johnson viidi intensiivravisse

Läti pikendas eriolukorda

Rootsis sureb Covid-19 tõttu päevas keskmiselt 40 inimest

Rootsi peaepidemioloog Anders Tegnell ütles eile, et riigis sureb päevas koroonaviiruse tagajärjel keskmiselt 40 inimest. Ta lisas, et viimastel päevadel on uute nakkusjuhtude arv pisut vähenenud, kuid veel on vara öelda, kas epideemia tipp on käes. Rootsis ei ole kehtestatud ranget liikumiskeeldu nagu mujal Euroopas, võimud loodavad kodanike vastutustundele. Rootsis oli eilse seisuga koroonaviiruse tagajärjel surnud 591 inimest, ööpäevaga kerkis surmajuhtumite arv 114 võrra. Ühtekokku oli eilseks tuvastatud 7693 nakkusjuhtumit. STT/AFP/BNS