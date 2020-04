Uuenduslik virtuaalruum kunstihoones

Kolmapäevast saavad kõik huviliseid vaadata Mihkel Ilusa installatsiooni «Ära roni!» Tallinna Kunstihoone virtuaalnäitusel «Lõputa lugu», mis on rikastatud infoväljade ja viipekeelegiidiga. FOTO: Kuvatõmmis

Kolmapäevast on Tallinna Kunstihoone kodulehel uus virtuaalnäituste platvorm. Erinevalt teistest samalaadsetest kunstivaatamiskeskkondadest on siin erilist rõhku pandud algse ruumikogemuse edasiandmisele ja tehnilisele lihtsusele. Nõnda sarnaneb see virtuaalkeskkond pigem interaktiivse filmi kui arvutimänguga.