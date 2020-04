Uus hingamine heas uues maailmas

Tellijale

«Westworld» on aluseks võtnud 1973. aasta samanimelise ulmefilmi, mille stsenarist ja režissöör oli Michael Crichton. Tegevus toimub androididega varustatud lõbustuspargis, kus robotnukud annavad inimestele võimaluse välja elada oma fantaasiaid. Ja tundes inimesi, pole üllatav, et need kipuvad enamasti üsna võikad olema.