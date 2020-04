Eesti lühiuudised

Tellijale

Terviseamet tegi eriolukorra juhile ettepaneku kehtestada Hiiumaal inimeste kaitseks karmimad liikluspiirangud, et tõkestada koroonaviiruse levikut. Terviseameti Põhja regionaalosakonna juht Ester Öpik märkis, et seda meedet soovitakse kaitsemeetmena nagu Saaremaalgi ja see on mõeldud elanikkonna kaitseks. Piirangud puudutaksid sarnaselt Saaremaaga liikumist, samuti reisijate veo ajutist peatamist Sõru-Triigi liinil. Kaubavedu võiks jätkuda, märkis terviseamet. «Terviseamet teab hästi, et Hiiumaal on eakate grupp üsna arvukas, samuti teame väga hästi seda, et kui seal peaks tekkima samasugune levik kui mõnes teises kõrge näiduga Eesti piirkonnas, siis ei saaks Hiiumaa haigla väga suure hulga patsientide teenindamisega hakkama,» ütles Öpik. BNS