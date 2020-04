Kellaseier hakkab lähenema poole kaheksale, on tööpäeva hommik Pääsküla raudteejaama platvormil. Ootan Tallinna suunduvat rongi. Tänaseks oleme eriolukorras elanud üle kolme nädala. Kui jätta välja inimeste harv väljas liikumine, siis ei ole olukorra tõsidus mulle veel päris kohale jõudnud. Taevas on selge, päike paistab ja kevadise nahktagiga on väljas igati paras olla. Lõunaks lubas lausa 15 kraadi sooja! Tuju on hea.