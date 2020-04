Hooajatööliste nappus tõstab kohaliku toidu hinda

Saaremaa Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et neil on ühel Ukrainast pärit töötajal tööaeg läbi saamas ja aprillis pidi sealt riigist tagasi tulema kaks töötajat, kes olid vahepeal kodus puhkamas. Kuna praegu on seis segane juba siin olevate võõrtööliste töölubadega ning pole teada, millal uutele tulijatele piir avatakse, otsitakse aktiivselt neile asendajaid. Paraku edutult.

„Ma absoluutselt ei usu, et teenindavast sektorist tuleksid inimesed farmi tööle,” ütles Post oma kogemusele tuginedes. „Neil on lootus, et saavad riigi rahalise toe ja miski ei sunni neid lähiajal põllumajandusest tööd otsima. See on väga eluvõõras arvata, et töötuid on, võtke, koolitage ja las hakkavad tööle. Meie farmi inimesed saavad suuremat palka kui teenindavas sektoris, aga sellest hoolimata pole siiani tahetud tulla ega taheta edaspidi. Mõni inimene kindlasti leitakse, aga nad ei suuda asendada seda massi, mis oli välistööjõud.”

Skepsist lisab seegi, et enamik töötuid lisandub linnades. „Ei ole võimalik, et inimene hakkab kaugele farmi tööle tulema. Maal ei ole elukohti. Mis jõud sunnikski neid oma elu linnas maha jätma ja maale elama tulema selle nimel, et siin üks tagasihoidlik töökoht saada,” arutles Post.

Tőnu Post, Kõljala Farmi juhataja. FOTO: Marko Saarm

Samas ei heida aasta põllumehe tiitlit kandev mees kaasmaalastele sugugi ette, et nad maale tööle tulemisega ei kiirusta. „Eesti on jõudnud nende Euroopa riikide tasemele, kus elatustase on kõrge ja madalama elatustasemega riikidest käiakse siia tööle ja tehakse lihttööd. Ka paljud eestlased on läinud Soome, Rootsi ja Iirimaale tööle, sest seal on elatustase ja palk meist kõrgem. See on absoluutselt loomulik,” rääkis Post. „See on mõne ministri naiivne usk, et nüüd on tööpuudus teravam ja kõik töökohad täidame oma inimestega. Seda lihtsalt ei juhtu.”

Meie farmi inimesed saavad suuremat palka kui teenindavas sektoris, aga sellest hoolimata pole siiani tahetud tulla ega taheta edaspidi.

Eesti suurimaid maasikakasvatajaid on Põlvamaal tegutsev Joosepi talu, siin on varem olnud sadakond võõrtöölist hooajatöödel. Mis tänavu saab, talu peremees Hillar Lillo veel öelda ei oska, kuid temagi ei usu, et mure saab täielikult lahendatud hooajatöödele kohalikke palgates.

„Meil poleks vahet, kust inimene tuleb, töö on vaja ära teha, aga linnainimene lihtsalt ei tule selle töö peale,” sõnas Lillo. „Meil on stabiilsust vaja, me ei saa lubada, et ühel päeval on inimene ja teisel mitte. Hooajal ei saa sedagi lubada, et laupäev-pühapäev vaba on.”