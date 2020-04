Nädala mõte: töötud linnas, töö maal

Soovituse jagajad unustasid, et töökohad kaovad linnades, aga laudad ja põllud asuvad maal. Kes on valmis iga päev 50, 100 või 150 kilomeetrit tööle ja tagasi sõitma? Ah, et põllumees pakub majutust. Aga kes jätaks lapsed nädalateks teiste hoida, et mitte just kõrge palga eest rasket tööd rabama minna?