Kuidas maskist sai moeasi?

Kus on vajadus, seal leidub ka lahendus. Ülemaailmne maskipõud pani üleöö käima loomingulise näomaskitööstuse ja korraga ilmusid näomaskid tippmoemärkide valikusse. Glamuurne näokate Guccilt, Louis Vuittonilt, Chanelilt või Burberrylt? Aga palun! Hinnad näivad edevate moemajade kohta suisa soodsad olevat. Kui võtmehoidjasuuruse vidina eest ei häbenenud kõrgmoes keegi sada ja enam eurot nöörida, siis maski saab vaid mõnekümne eest. Moemajade avalik sõnum on, et nad ei taha õnnetuse pealt teenida, vaid kiiruga inimesi aidata. Kuid eks ole terake tõde selleski, et kiirelt kukkuvatel turgudel tuleb müüa seda, mille järele nõudlust.

Kriisipöörises tuleb au anda väikese Eesti moetegijatele – nad on reageerinud kohe! Iga päevaga lisandub kodumaiseid disainimaju, kes pakuvad ka näomaske. Nüüdseks on neid juba mitukümmend, ole vaid mees ja vali välja. Tõsi, meditsiinilise maski sertifikaati pole ühelgi, kuna selle taotlemine nõuaks neli kuud, kuid seda aega meil paraku pole. Maske on vaja silmapilk ja nii saabki klient juba praegu soetada kaitsva aksessuaari. Mõni on filtriga, mõnele saab ise filtri lisada. Õigesti kandes ja hooldades on kasu neist kõigist.