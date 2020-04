Ardo Hansson: kaks maailma

Tellijale

Ebavõrdsust analüüsides võrreldakse tavaliselt tarbimise, sissetulekute või jõukuse taset. Kujutagem ette, et küsisime igalt tööealiselt Eesti elanikult ühe lihtsa küsimuse: milline on teie eeldatav sissetulek aprillis võrreldes sellega, mida teenisite veebruaris? Mida laiem on saadud vastuste vahemik, seda suurem on selle näitaja ebavõrdsus.

Teades vaid šoki ulatust ja raskust, võiksime oodata laia valikut enamasti negatiivseid arve. Tegelik pilt on hoopis teistsugune. Ehkki ühes suures rühmas näeme tõepoolest sissetulekute vähenemist, on teise suure rühma sissetulekud kas stabiilsed või isegi kasvanud. Võiks lausa öelda, et praegu elavad eestlased kahes teineteisest väga erinevas paralleelmaailmas.