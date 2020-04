Susanna Veevo: Aafrika – kolooniad või koostöö?

Tellijale

Sel aastal on hulk välispoliitilisi silmi suunatud Aafrika poole, sest nii Eestis kui ELis plaanitakse Aafrikaga senisest strateegilisemat koostööd. Idee leida uusi viise, kuidas Aafrika riikidega koostööd teha, on iseenesest noobel. Mis puudutab aga potentsiaalseid tulemusi, siis on veel pikk tee minna, et paberimäärimisest ka reaalse kasuni jõuaks.