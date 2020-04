Maailmal on vaja üht väikeautot. Sõiduproov Hyundai i10-ga

Tellijale

Neil päevil on Eestisse jõudnud veel üks väike linnaauto, seekord pärit Koreast. Hyundai i10 kolmas põlvkond on eelkäijaga võrreldes põhjalikult uueks ehitatud. Sümpaatne väikeauto, hambuni varustatud ja ega välimuse üle ka ei saa kurta. Aga nii lihtsalt nüüd ka ei pääse, et kõik on ilus nagu lill. Veebipealkiri võiks kõlada niimoodi: «Hyundai i10 juures hoidu just sellest asjast». Millest – kannatust, sinna jõuame.